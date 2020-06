Wo Sparer jetzt noch halbwegs gute Zinsen bekommen

Sparen ist ein Verlustgeschäft: Wird die Inflation von zuletzt 1,6 Prozent von den Sparzinsen abgezogen, ergibt das ein dickes Minus – zumindest bei Bindungsfristen von bis zu einem Jahr. Kleinanleger haben daher nur zwei Möglichkeiten: Sie können die schleichende Enteignung murrend hinnehmen oder Sparangebote suchen, die die Verluste zumindest minimieren.

Fündig werden sie dabei nur bei Online-Banken. Diese meist ausländischen Institute bieten mit Abstand die höchsten Zinsen für täglich fällige Einlagen und auch für kurze Bindungsfristen. Mit 1,4 Prozent Zinsen für jederzeit behebbares Geld liegen die französische Renault-Bank mit ihrer Österreich-Niederlassung (www. renault-bank-direkt.at) und die spanische Santander Bank an der Spitze. Die zur russischen Sberbank gehörende Deniz-Bank bietet 1,15 Prozent, die türkische Vakif-Bank 1,125 Prozent.

Für all diese Banken gilt die Einlagensicherung: Bis zu einem Betrag von 100.000 Euro sind die Spargelder auch bei einem Crash dieser Banken garantiert. Dass Auslands-Institute in Österreich höhere Zinsen zahlen können, liegt daran, dass in ihren Heimmärkten die Zinsen noch weit höher sind. Die 1,4 Prozent für Spareinlagen in Österreich sind für sie also vergleichsweise wenig. In Frankreich etwa liegen die Sparzinsen bei 1,7 bis 1,8 Prozent. Wie lange diese Online-Banken nach der Leitzinssenkung von Donnerstag ihre Zinsen für österreichische Sparer auf dem aktuellen Niveau halten ist offen. "Der Trend geht sicher nach unten", heißt es in der Branche.