WLAN-Nutzung auf Flughäfen meist nur mit Einschränkung

Der ÖAMTC hat an 24 Flughäfen in Europa in einer Momentaufnahme das WLAN-Angebot unter die Lupe genommen. Mit Ausnahme von Hamburg gab es überall WLAN, doch die Nutzung war meist an bestimmte Bedingungen gekoppelt. Das kostenfreie Surfen am Flughafen war zudem oft zeitlich begrenzt und man wurde zur Eingabe persönlicher Daten aufgefordert, berichtete der Touringclub in einer Aussendung am Sonntag.

Der Flughafen in Wien bot völlig freien Zugang zum WLAN - ohne Kosten, Zeitlimit oder erforderlicher Dateneingabe. Ebenso verhielt es sich in Prag, Ljubljana und Podgorica. In der Hauptstadt Montenegros war für die Nutzung des WLAN-Netzes lediglich die Eingabe eines Passwortes erforderlich, das kostenlos im Eingangsbereich des Flughafens erhältlich war.