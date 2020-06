Wirtschaftsexperte: "Spanien hat riesige Chance"

KURIER: Herr Mag. Michael Spalek, die Berichterstattung über die Wirtschaft Spaniens ist fast durchgehend negativ. Gibt es noch Hoffnung?

Michael Spalek: Die Makrozahlen in Spanien täuschen. Es gibt einen sehr großen Schwarzmarkt in Spanien, der laut inoffiziellen Zahlen bis zu 24 Prozent des BIPs ausmacht. Was wiederum ein Grund ist, weshalb nicht alle Spanier sofort auf die Straßen laufen. Innerhalb des Schwarzmarktes finden sie sehr wohl ihre Möglichkeiten und kommen über die Runden. Würde dieser große Prozentsatz wegfallen, hätte die Regierung aber einige Sorgen weniger, vor allem von steuerlicher und finanzieller Seite. Spanien hat jetzt eine riesige Chance. Sie haben die letzten Jahre vom Bausektor gelebt: Infrastruktur und Baumarkt waren die Säulen der Wirtschaft. Dieser Sektor ist jetzt tot. Jetzt müssen die Spanier sich neu positionieren.

Wie ist Ihre Einschätzung bezüglich der Situation der spanischen Wirtschaft für die Jugend des Landes? Immerhin findet fast jeder zweite junge Spanier keinen Job?

Man muss unterscheiden: Wir haben die Hochschulabsolventen, für diese sehe ich mittelfristig kein großes Problem. Für alle, die mit dem Baugewerbe zu tun hatten, schaut es düster aus. Sie sind meist nur in diese Richtung ausgebildet, wenn überhaupt. Der Staat macht nichts um diese umzuschulen, sie sind auf sich alleine gestellt. Die gut Ausgebildeten wandern derzeit aus.

Wie reagiert die Regierung auf die Auswanderung ihrer Fachkräfte?

Die jungen Spanier werden von der Regierung animiert auszuwandern. Sie sollen Sprachen lernen, andere Kulturen kennenlernen und Kontakte knüpfen. Denn dieser Know-How-Zuwachs wird sich auf die Zukunft der spanischen Wirtschaft sehr positiv auswirken. Im Zuge der Globalisierung werden die Spanier viel mehr ins Ausland gehen. Nehmen wir als Beispiel die Fußballspieler. Vor 20 Jahren hat es keinen einzigen spanischen Fußballspieler außerhalb der spanischen Liga gegeben. Mittlerweile spielen z.B.: in der deutschen Bundesliga 14 Spanier. Nicht nur die Fußballer, alle trauen sich jetzt mit einem gewissen Stolz hinauszugehen. Allerdings wie jeder gute Spanier: Wenn der Zeitpunkt gekommen ist, werden sie wieder zurückkommen.

Und wenn sie nicht zurückkommen?

Wenn die Fachkräfte nicht zurückkommen, könnte Spanien in ein Loch fallen. Aber die andere Version: Sie wandern aus, der Staat spart sich die Arbeitslose und die Leute werden im Ausland weitergebildet. In der Hoffnung, dass bei einer Besserung der Lage, die jungen Menschen wieder zurückkommen. Viele, die auswandern, sind in einem, wenn auch schlecht bezahlten, Arbeitsverhältnis. Dadurch hat die Auswanderung einen statistischen Vorteil, weil jeder Posten neu besetzt werden muss.