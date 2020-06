Leitl bittet Schönborn, Missverständnis aufzuklären

Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon." Dieser Bibelstelle (Mt 6,24–34) widmete Kardinal Christoph Schönborn am 2. März sein Sonntagsevangelium in der Krone bunt. Ein Satz davon missfiel Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl. Das geht aus einem Brief hervorgeht, der dem KURIER zugespielt wurde. Schönborn schreibt, was passiert, wenn der Mensch dem Götzen Geld alles unterordnet: "Dann wird die Wirtschaft wichtiger als der Mensch, jene Wirtschaft, von der Papst Franziskus sagt, dass sie töte."