Wirbel um AMS-Postenschacher

Dazu in der Minister-Anfrage: „Wer lügt, Stefan Potmesil, oder Sie?“ Die Schwarzen wollen auch eine Erklärung zum SP-Vorstand im Bundes-AMS,. Der machte nämlich die bemerkenswerte Aussage,habe ihm erklärt, dass die Stadtnicht wolle.

Wirtschaftsbund-Generalsekretär und VP-Abgeordneter Peter Haubner ortet neben dieser Postenbesetzung – „ Hundstorfer kann sich da nicht durchturnen, die Wahrheit muss raus“ – einen zweiten Skandal: „Dass SP-Vizebürgermeisterin Brauner Gelder der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer für die Arbeitslosen ins rote Wien umleiten will.“

Hundstorfer will die Zeugenaussagen weiterhin nicht kommentieren. Er bleibt bei seiner Anfrage-Beantwortung vom Vorjahr, dass es bei der Postenbesetzung keinen Einfluss und keine Intervention von ihm oder der Stadt Wien gegeben habe. Nachdem sich der sozialpartnerschaftliche Verwaltungsrat nicht auf eine Kandidatin einigen konnte, habe er gesetzeskonform die Bestellung entschieden. Dass Friehs die bestqualifizierte Kandidatin war, „hat mir der Verwaltungsrat nie mitgeteilt“.

Vielleicht hätten die Verwaltungsräte mit dem Minister nur mehr reden müssen. Der vom Verwaltungsrat beauftragte Personalberater Franz Heiml sagte aus, er sei bei seiner mündlichen Präsentation um eine Reihung gebeten worden und setzte Friehs auf den ersten Platz. Minister-Kandidatin Draxl, die sich gleichzeitig auch um den Stellvertreter-Job bewarb, schaffte auch beim Vize nicht den Spitzenplatz.

Damit die Sache nicht ganz blöd aussieht, ließ Hundstorfer noch von einem sachverständigen Ministeriums-Mitarbeiter ein Gutachten erstellen. Überraschung, seine Favoritin kam ganz knapp auf Platz eins. Auf ein Hearing der Kandidaten wurde, unüblich bei Personalentscheidungen, verzichtet.

Warum wagt die ebenfalls SP-nahe Friehs den Aufstand gegen die Parteifreunde? „Ich will nicht, dass es anderen auch so geht. Schließlich leben wir in einem Rechtsstaat und solche Vorgänge sind eines Rechtsstaates unwürdig.“