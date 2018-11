Wirbel hinter den Kulissen der der Tankstellen-Firma

Heute betreibt die Firma 140 Avanti Tankstellen und 73 Diskont-Stationen auf Hofer-Parkplätzen. Außer den Verträgen für die Standorte hat der Lebensmitteldiskonter nichts mit den Zapfsäulen zu tun.

Doch bald nach der Übernahme begannen die Probleme im Management. Die Geschäftsführer gaben einander die Türklinke in die Hand, in nicht einmal zwei Jahren ist der dritte Chef am Ruder. Der aktuelle Geschäftsführer Holger Hirmann kommt aus der Welt des Fast Food. Er suchte bei McDonald’s Standorte und wurde von Downstream-Vorstand Manfred Leitner geholt.