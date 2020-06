Windrad-Panne kostet Siemens 100 Mio. Euro

Nordrhein-Westfalen/ ARCHIV: Ein Siemens Mitarbeiter arbeitet in Krefeld an der neuen Generation des ICE 3 der Baureihe 407 (Foto vom 28.04.10). Siemens hat die Auslieferung von neuen ICE-Zuegen an die Deutsche Bahn ein weiteres Mal verschoben. Die Uebergabe von einsatzbereiten Zuegen des Typ Velaro D (ICE 3, Baureihe 407) fuer den Inlandsverkehr verzoegere sich ueber Anfang Dezember dieses Jahres hinaus, teilte Siemens am Mittwochabend (21.11.12) in Berlin mit. Ursache dafuer seien "Probleme mit der Zugsteuerung, die in den vergangenen Wochen bei Testfahrten aufgetreten sind". Siemens bedauere die erneute Verzoegerung ausdruecklich. (zu dapd-Text) Foto: Roberto Pfeil/AP/dapd

