Windkraft-Rekord mit Gegenwind

Ein windreicher Sonntag ist das Beste, was sich Öko-Energiebetreiber wünschen können: Die rund 600 Windräder in Österreich produzierten auf Hochtouren Strom. Der Großteil der Haushalte in Ostösterreich wurde ausschließlich mit Windenergie versorgt. Und wenn der Ausbau dieser Erneuerbaren Energie so weitergeht wie geplant, wird Österreich schon bald nicht nur Wasserkraftstrom exportieren, sondern auch Windenergie.

Heuer jedenfalls erreicht der Ausbau der Windenergie in Österreich noch nie da gewesene Ausmaße. Windräder mit einer Gesamtleistung von 328 Megawatt werden bis Jahresende aufgestellt. Mehr als drei Milliarden Kilowattstunden Strom werden dann in Österreich dank des Windes erzeugt, 800.000 Haushalte können auf diese Art versorgt werden. Bis 2020 soll jährlich die Rekordmenge von 330 Megawatt Windanlagen-Kapazität dazu kommen – der Großteil davon zwischen Weinviertel und Brucker Becken. Voraussetzung: Der geförderte Einspeisetarif für Windstrom (9,5 Cent je kWh) bleibt. Führend bei der Windenergieleistung ist mittlerweile Niederösterreich, wo fast die Hälfte der gesamten Windrad-Leistung von aktuelle 1100 Megawatt stehen. An zweiter Stelle liegt das Burgenland.