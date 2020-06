Willibald Cernko: "Wir gehen nicht nach Mailand "

Die UniCredit sponsert die UEFA Champions League sicher nicht nur aus Liebe zum Fußball. Das Geld scheint für die Marke UniCredit gut angelegt zu sein. Die Rendite, gemessen an vergleichbaren Investments beträgt laut dem Vorstandsvorsitzenden der UniCredit, Federico Ghizzoni, 200 Prozent. "Wir konnten dank der starken internationalen Reichweite der UEFA Champions League unsere Position als führende europäische Geschäftsbank weiter festigen." Laut Marktforschung ist die Bekanntheit der Marke UniCredit seit Beginn des Sponsorings im Jahr 2009 um das Doppelte bis Dreifache gestiegen. Das Finale zwischen Real Madrid und dem Stadtrivalen Atlético Madrid heute in Lissabon ist der fünfte Saisonhöhepunkt mit der UniCredit als Sponsor. Ab September geht die Trophäe der UEFA Champions League auf Europa-Tour. Stationen sind Warschau, Bratislava, Wien sowie Zagreb und Belgrad.

Nicht ganz so entspannt geht es in anderen Bereichen der Bank zu: Die UniCredit will zur Bilanzbereinigung bei der deutschen Tochter HVB weiter aufräumen. So werde derzeit geprüft, weitere Private-Equity-Investments der HVB abzustoßen, sagte Ghizzoni am Freitag.