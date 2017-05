Der börsennotierte Ziegelkonzern Wienerberger hat heuer im ersten Quartal seinen Umsatz um acht Prozent auf 659,6 Mio. Euro gesteigert. Zugleich verringerte sich der Verlust (Nettoergebnis) um 27 Prozent auf 17,5 Mio. Euro (Vorjahresperiode: 23,9 Mio. Euro), wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der operative Verlust (EBIT) fiel im Jahresabstand von 7,4 auf 1,4 Mio. Euro.

Wienerberger erwartet heuer ein leichtes Wachstum der Wohnbautätigkeit, vor allem in "nahezu allen" Staaten Osteuropas, während es in Westeuropa "unterschiedliche Markttrends" geben werde. Auch in den USA sei mit einem Wachstum und in Kanada mit einer stabilen Entwicklung zu rechnen. Der zweite Geschäftsbereich Kunststoffrohre werde durch steigende Rohstoffpreise für Plastikgranulat belastet. In Summe bleibt das Ziel, 2017 den Gewinn vor Steuern (EBITDA) um neun Prozent zu steigern, auch wenn das "ambitioniert" sei.