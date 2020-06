Wien als Osteuropa-Hub

"Die klassische Osteuropazentrale hat ein Ablaufdatum", sagt auch Hauska. Dafür kämen aber neue Kompetenzen hinzu. Und: "Es gibt Firmen aus CEE, die Wien in Gegenrichtung nutzen, als Sprungbrett in den Westen."

Bisher blieben nach Übernahmen die Osteuropa-Agenden meist in Wien. Mittlerweile herrscht ein Kommen und Gehen. Gerade für Wien gab es in den letzten Jahren schmerzhafte Einschnitte. So zogen zum Beispiel Kaffeekapselproduzent Nespresso, Handyhersteller Nokia und Brauereiriese Heineken ihre Osteuropa-Zentralen ab. Es gibt aber auch Gegenbeispiele.

Seit August betreut die Versandhandelsgruppe Otto von Wien aus die Märkte Ungarn, Tschechien und Slowakei. Honda Austria in Wiener Neudorf bekam im April die Agenden für Tschechien, Ungarn und die Slowakei dazu.

Seit der Übernahme durch Lufthansa kamen der AUA zwar Jobs und Kompetenzen abhanden, dafür verlagerte die deutsche Airline Anfang 2014 den (relativ kleinen) Osteuropa-Vertrieb von Budapest nach Wien.

Wien wurde 2013 zum Headquarter von Merck Serono Westeuropa und zum Osteuropa-Hub für Arzneimittelsicherheit.

Die italienische AB Energy lenkt seit 2013 von Schwaz in Tirol aus acht Töchter.

2013 schlug der US-IT-Konzern CSC in Wien sein Hauptquartier für Osteuropa auf.

Was hat Wien zu bieten? Das Netzwerk an Anwaltskanzleien, Banken und Versicherungen mit Ost-Know-how sei nicht zu unterschätzen, sagt Schuh. Die Stadt werde von Geschäftsreisenden geschätzt. Und: "Wir haben hoch qualifizierte Manager mit Aufbau-Erfahrung in Osteuropa." Diese gelte es andernorts einzusetzen – etwa in der Türkei, in Nordafrika oder in den GUS-Staaten.