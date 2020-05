Wie viel Essen bekomme ich für mein Geld?

Die Frage ist so einfach wie plakativ: Wie viel Essen kannst du um fünf Dollar kaufen? In einem Video, das derzeit auf Youtube kursiert (siehe unten), wird dieser Frage nachgegangen - und sehr anschaulich dargestellt, wie viel Bananen, Eier, Reis und Co. jemand bezahlen kann - je nachdem, ob er in den USA, in Indien oder Schweden lebt.