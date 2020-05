Wie schaffen wir die Energiewende?

„Es fehlt der gesamtheitliche Blick: Wie kann ein europäische Energiemix aussehen? Das sehe ich als den Schlüssel zum Erfolg einer Energiewende in Europa.“ Martin Graf



„Die Message der Industrie ist klar: Energie muss stabil in der Versorgung und leistbar bleiben.“ Wolfgang Hesoun



„Es genügt allein ein Blick auf die aktuelle Statistik. Die Fossilen waren in den vergangenen Jahren immer der Preistreiber. Im Vergleich dazu sind die Kosten der Erneuerbaren überschaubar.“ Josef Plank



„Es gibt durchaus eine Aufbruchsstimmung. Die sollte man nutzen. Österreich sollte sich in der Energiewende-Diskussion als Vorzeigeland positionieren.“ Martin Graf