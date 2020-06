Wie Ex-Lobbyist Hochegger sein Leben finanziert

Und auch für „alle New York-Flüge“ mit der Austrian Airlines kam laut Hochegger ein Freund auf: Rakesh Sardana. Der Inder, der in Österreich in mehrere Firmenpleiten involviert war, finanzierte zugleich Hocheggers Aufenthalt in den USA vor, „auch auf die Gefahr hin, das Geld nicht zurückzubekommen“. Nach New York musste Hochegger persönlich reisen, um seine Vorwürfe gegen die Telekom Austria bei der US-Börsenaufsicht SEC zu deponieren. Die TA war bis 2007 an der New Yorker Börse notiert.

Indes betreibt Ticket-Käufer Sardana auf dem JFK-Flughafen in New York einige Shops. Vor Jahren unterhielt der Inder mehrere Duty-Free-Läden auf dem Flughafen-Wien. Doch zwischen Sardana und dem Flughafen Wien gab es bald nur noch Streit. In der Folge hatte der PR-Experte Hochegger den Auftrag erhalten, von wem auch immer, eine Schmutzkübel-Kampagne gegen Sardana zu führen. Der Inder wurde angeblich sogar observiert. Später hat sich Hochegger dafür in aller Öffentlichkeit entschuldigt. Einige von Sardanas österreichische Firmen gingen später pleite, die Insolvenzverfahren sind zum Teil aber in der Zwischenzeit wieder aufgehoben worden.