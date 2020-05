Wettkampf um kaspisches Gas

Der Abgesang auf das europäische Gaspipelineprojekt Nabucco wurde bereits mehrfach gesungen – kein Wunder. Denn zehn Jahre nach Start des Vorhabens, das eine Alternative zu russischen Gaslieferungen nach Europa eröffnen soll, haben die Nabucco-Betreiber unter Federführung der österreichischen OMV gegen eine wachsende Zahl von Konkurrenten zu kämpfen.



So will neben dem sechs Staaten umfassenden Nabucco-Projekt ( Türkei, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Österreich und Deutschland) ein griechisch-italienisches Konsortium Gas vom Kaspischen Meer nach Europa bringen. Diese ITGI (Türkei-Griechenland-Gaspipeline) wird von der italienischen Edison mit der französischen Electrcité de France propagiert. Und die norwegische Statoil hat sich mit der deutschen E. ON und der Schweizer EGL zur TAP-Pipeline zusammengeschlossen, die ebenfalls um Gas aus Aserbaidschan rittert.