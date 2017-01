Westbahn will mit Billig-Tarif ÖBB Konkurrenz machen

Die mehrheitlich private Westbahn lockt Kunden mit einem neuen Billig-Tarif. Online kann beispielsweise eine Fahrkarte für die Strecke Wien-Linz um 8 Euro oder für die Strecke Wien-Salzburg um 18 Euro gekauft werden.

Es handelt sich bei den "Westsuperpreisen" wie bei den ÖBB-Sparschiene-Tickets um zuggebundene Tickets. Bei der Westbahn kann das Ticket bis zu Beginn der Fahrt storniert werden.

Es ist auch möglich, das Billig-Ticket für einen anderen Westbahnzug am selben Tag zu verwenden. Dann ist die Differenz zum Normalpreis im Zug aufzuzahlen, teilte die Westbahn am Montag in einer Aussendung mit.