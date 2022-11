Wer stoppt Elon Musk?

Geht’s noch? Die Vorgangsweise von Tech-Milliardär Elon Musk hinterlässt nur noch fassungsloses Kopfschütteln. In Zeiten, wo IT-Fachkräfte händeringend gesucht werden, feuert der Twitter-Alleinherrscher die Hälfte seiner Belegschaft. Einfach so. Werbekunden, die sich mit Schaudern von ihm abwenden, will er öffentlich bloßstellen. Mit martialischen Worten, die an Kriegspropaganda erinnern.