Wer ist GREEN BRANDS?

GREEN BRANDS hat es sich zur Aufgabe gemacht die Bevölkerung und Unternehmen beim Schutz der Umwelt und dem Kampf gegen den Klimawandel zusammen zu bringen. Das passiert in Zusammenarbeit mit ebenfalls unabhängigen Institutionen und Gesellschaften im Umweltschutz-/Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsbereich sowie mit Markt- und Meinungsforschungsinstituten.

Das Bewusstsein der Verbraucher soll dahingehend geschärft werden, dass sie im Kampf gegen den globalen Klimawandel die Macht haben, jene Marken zu unterstützen, die nachhaltig und umweltfreundlich handeln und produzieren und andere Marken weniger zu frequentieren, die dies nicht tun.



Die Macht der Verbraucher wächst stetig. Wenn Verbraucher zu handeln beginnen und ihre Wünsche und Vorstellungen klar kommunizieren, müssen Unternehmen reagieren. Wenngleich der individuelle Einfluss gering ist, sollen Verbraucher sich bewusst machen, dass jeder Einzelne durch seine Kauf-entscheidungen (in der Summe mit vielen anderen) etwas bewegen kann. Unternehmen wiederum haben die Möglichkeit, auf die Ansprüche ihrer Kunden zu reagieren und in kurzer Zeit Veränderungen herbei zu führen.



GREEN BRANDS begann seine Tätigkeit -nach über dreijähriger Entwicklung -im Frühjahr 2011 in Österreich. Im Herbst 2011 wird es in Deutschland starten und ab 2012/2013 in weiteren europäischen Ländern sowie auch auf anderen Kontinenten an den Start gehen.