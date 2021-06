Wenn in den eigenen vier Wänden der Platz ausgeht

Die ersten Self Storage-Lager gingen in den 60er-Jahren in den USA in Betrieb, Europa folgte in den 80er-Jahren, wo sich von Groß-

britannien aus das System etablierte. Mit mehr als 50.000 Standorten entfallen auf die USA drei Viertel aller weltweiten Lager. Laut Self-Storage-Verband FEDESSA gab es 2016 in Europa 2746 Lager mit 7,77 Millionen Lagerfläche (plus vier Prozent zu 2015).

39 Prozent der Lager befinden sich in Großbritannien, 85 Prozent entfallen auf nur sechs Länder (UK, Frankreich, Spanien, Niederlande, Deutschland und Schweden). Die Auslastungsquote beträgt im Durchschnitt 80 Prozent, die Miete 255 Euro je und Jahr. In Österreich sind es 282 Euro (exakt so viel wie in Deutschland), am teuersten ist die Schweiz (661 Euro).