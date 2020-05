Wenig Vertrauen in Wirtschaftsbosse

Freunderlwirtschaft, Korruptionsskandale, Kursmanipulationen: Das Vertrauen in Wirtschaftsbosse, allen voran in jene von Großkonzernen ist erschüttert. Am schlimmsten sind Banker betroffen, am besten kommen Klein- und Mittelbetriebe davon.

Das ist eines der Ergebnisse einer Studie zur gesellschaftlichen Verantwortung von Unternehmen in Österreich, die am Mittwoch beim Forum Alpbach präsentiert und in prominenter Runde (OMV-Chef Roiss, Erste-Generaldirektor Treichl und Rewe-Boss Hensel) diskutiert wird.



Mehr als 2300 Österreicher, darunter 1130 wirtschaftliche Entscheidungsträger, wurden im Auftrag des Handelskonzerns Rewe vom "international central european institute vienna" befragt. Mehr als drei Viertel der Bevölkerung sehen demnach das Vertrauens in Konzerne und Manager erschüttert. Auch die Führungskräfte selbst sind zu 58 Prozent von einem Vertrauensverlust überzeugt. Acht von zehn Befragten sagen, dass Führungskräfte großer Unternehmen zu selten Verantwortung für Fehlentscheidungen übernehmen.