Weltwirtschaft auf Wachstumssuche

Solch ein Stimulierungsprogramm hat Präsident Barack Obama bereits für den Herbst angekündigt. Angesichts der ungelösten Schuldenproblematik ist der Umfang aber fraglich.



In einer Art Stresstest für die Weltwirtschaft hat die Ratingagentur Fitch grob berechnet, was der Rückfall der USA in die Rezession für Europa bedeuten würde. Die Grundannahme von Fitch lautet, dass die Wirtschaftskraft der USA heuer nur um ein Prozent wächst, 2012 um 0,6 Prozent schrumpft und 2013 wieder um 1,5 Prozent zulegen kann. Solch ein Szenario dürfte die europäische Exportwirtschaft hart treffen und die Eurozone in diesem Zeitraum insgesamt 1,6 Prozentpunkte an Wachstum kosten. Angesichts der Schuldenkrise in Europa wird aber jedes Zehntelprozentpünktchen an Wachstum dringend gebraucht. Die gute Nachricht ist: Fitch selbst glaubt nicht an einen "Double Dip" in den USA, also die zweite Rezession.



Asien ist und bleibt jedenfalls der Wachstumsmotor für die Weltwirtschaft. China und Indien haben die Nase vorn, Japan fällt hingegen zurück - nicht zuletzt aufgrund der Folgen der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe. Am Freitag ist Japans Regierungschef Naoto Kan zurückgetreten. Erst am Mittwoch war Japans Kreditwürdigkeit von Moody's zurückgestuft worden. Die erste Reaktion war, dass über die Kreditagentur für den Außenhandel ( Japan Bank of International Cooperation) Fremdwährungsreserven im Wert von 70 Milliarden Euro freigegeben werden, um Investitionen anzuregen.