Weltelite ringt um Krisenlösung

45 Millionen Europäer sind ohne Arbeit. Tendenz steigend. Die Wirtschaft der Euro-Zone soll um ein halbes Prozent schrumpfen. Tendenz weiter sinkend. Von Griechenland und den anderen Euro-Sorgenkindern ganz zu schweigen. Netzwerker Schwab hat zu all diesen Fragen wieder 2600 führende Personen aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in Davos versammelt. Gesucht werden Antworten. Das heurige Motto lautet: „Die große Transformation – neue Modelle gestalten.“



Das könnte auch von der „Occupy“-Bewegung stammen, die in ihrem Iglu-Dorf bei Davos ausharrt. Oder direkt aus Porto Alegre, wo der portugiesische Soziologe Boaventura Sousa Santos vor dem nächsten UN-Umweltgipfel „Rio+20“ warnt. Auch Rio+20 werde lediglich den Kapitalismus bestätigen. Ein „grüner Kapitalismus“ sei aber auch keine Lösung für die Probleme der Armen, der Umwelt oder der Menschenrechte. „Wir müssen andere ökologische, postkapitalistische Modelle finden.“ Wer den „Global Risk Report 2012“ des WEF liest und die 50 globalen Gefahren von der Wirtschafts- bis zur Ernährungs- und Wasserkrise durch hat, könnte tatsächlich Gefallen an nachhaltigeren Alternativen finden. Wie diese konkret aussehen könnten, wird noch viele Gipfeltreffen in Anspruch nehmen. Im Norden wie im Süden.