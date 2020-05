Weltbank-Präsident warnt vor Rezession

Der Präsident der Weltbank, Robert Zoellick, warnte in einer Rede zur Zukunft Chinas vor einer neuerlich weltweiten Rezession.



Die globale Wirtschaft drohe im Herbst, "in eine neue gefährliche Phase einzutreten", so der US-Amerikaner. Außerdem stellten die hohen Nahrungsmittelpreise sowie die Instabilität an den Rohstoffmärkten eine massive Gefährdung für die Ärmsten der Welt dar.



"Die Finanzkrise in Europa ist eine Schuldenkrise geworden, die ernste Auswirkungen auf die Währungsunion, auf die Banken und die Wettbewerbsfähigkeit einer Staaten hat", warnte Zoellick.