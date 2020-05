Welt bezahlt für US-Schuldenkrise

Europa Unter einer "festen" Währung leiden derzeit vor allem die Schweizer. Der Franken ist schon nahe der Parität zum Euro. Seit Wochen wird in der Schweiz über mögliche Gegenmaßnahmen wie eine Bindung an den Euro gestritten.

In der Eurozone rücken die Sorgenkinder Italien und Spanien in den Fokus. Weil klar ist, dass eine Lösung der US-Schuldenkrise - auch nach der prinzipiellen Einigung auf das historische Sparpaket von rund 2400 Milliarden Dollar - erst noch gefunden werden muss, kaufen hochnervöse Investoren den beiden Euro-Ländern Staatsanleihen nur noch zu Rekordzinsen ab. Das verschärft die Finanzprobleme in Spanien und Italien massiv.



Asien Mit China und Japan sitzen die größten US-Gläubiger aber in Asien. China übt seit Tagen heftige Kritik an der US-Finanzpolitik ("unmoralisch", "unverantwortlich"). Der US-Schuldenberg werde munter weiter wachsen. "Dies wirft einen Schatten auf die Erholung der US-Konjunktur und erhöht die Gefahren für die Weltwirtschaft, schreibt das Zentralorgan der Kommunistischen Partei Chinas, Renmin Ribao. Und im schwer gebeutelten Japan muss wohl bald auf dem Devisenmarkt interveniert werden, um den für den Export schädlichen Höhenflug des Yen zu bremsen. Auch nach Beben und Tsunami ist Japan die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Das "verlorene Jahrzehnt" Japans drohe nun den USA, schreiben Kommentatoren in Washington.



USA In den Staaten wird gestritten, ob sich Demokraten oder Republikaner durchgesetzt haben. Obamas Demokraten haben die Anhebung der Schuldengrenze erreicht sowie die massivsten Kürzungen im US-Militärhaushalt (850 Millionen US-Dollar) seit den Neunzigerjahren. Auch Kürzungen in der Krankenversicherung für Senioren wurden begrenzt. Die Republikaner konnten vor allem Steuer-Erhöhungen verhindern und hohe Einsparungen durchsetzen. Weil das Sparpaket aber bis November endverhandelt werden muss, droht hier eine Neuauflage des Gerangels.