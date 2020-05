Weiter Warten auf ein rasches Roaming-Ende

Passend zur nahenden Urlaubszeit steht in Brüssel aktuell wieder die Abschaffung der Roaming-Kosten innerhalb der EU zur Debatte. Die ursprünglich bis Ende Juni geplante politische Einigung lässt dabei weiter auf sich warten – beim Telekom-Ministerrat am Freitag in Luxemburg war das Thema lediglich als Diskussionspunkt auf der Tagesordnung. Damit dürften die Kosten für das Telefonieren, Surfen und Verschicken von SMS im Ausland frühestens Mitte, eher Ende 2016 fallen.