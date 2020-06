Wein: Qualität statt großer Mengen

Zwei Drittel der für die Studie "The international Wine Industrie: Global Experts’ Vision 2034" befragten Weinexperten sind überzeugt, dass "im Jahr 2034 die Supermärkte die Weinwirtschaft beherrschen". In Österreich wurden im Vorjahr bereits zwei von drei Flaschen, die von Haushaltskunden gekauft wurden, in Supermärkten erworben. Ebenfalls ein großes Entwicklungspotenzial hat der Online-Handel mit Wein. Sowohl in den Supermärkten als auch im Fachhandel steigen bei dieser Vertriebsschiene die Umsätze.

Hintergrund der neuen Gewichtung am Weinmarkt ist eine Änderung beim Kaufverhalten. Die Ab-Hof-Verkäufe sind rückläufig. "Heute wird verstärkt anlassbezogen eingekauft", erläutert der Geschäftsführer der Österreich Wein Marketing, Willi Klinger. Früher sind deutlich mehr Weintrinker zu ihrem Stammwinzer gefahren und habe in den Kofferraum eingeladen.