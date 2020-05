Geschenke in letzter Sekunde

Am Montag geht das Weihnachtsgeschäft ins Finale. Wer noch dringend ein letztes Packerl benötigt, der hat bis 14 Uhr Zeit. So lange hat der allgemeine Handel in Einkaufszenten oder auf Einkaufsstraßen geöffnet. Kleinigkeiten wie Süßwaren oder Naturblumen können laut Wirtschaftskammer bis 18 Uhr gekauft werden. Spätentschlossene haben noch bis 20 Uhr Zeit, um einen Christbaum zu kaufen.

Die Apotheken haben am Heiligen Abend bis zwölf Uhr geöffnet. Wer es bis dahin nicht schafft, sich mit dem Nötigsten für die Feiertage einzudecken, der kann den Apotheken-Notruf unter der Telefonnummer 1455 wählen. Dort erfährt man, welche nächstgelegene Apotheke nachts oder an den Feiertagen Dienst hat.

Damit gestresste Eltern und das Christkind in Ruhe werken können, bieten landesweit Kinos Kinderfilme an. Am Vormittag geht es los, die letzten Vorstellungen starten um 18 Uhr. Darunter sind auch Klassiker für Erwachsene.