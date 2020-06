Weidwerk schafft 475 Millionen Euro Umsatz

Wer behauptet, dass die Jagd in Österreich nur etwas für "Großkopferte" sei, den konfrontiert Salzburgs Landesjägermeister Josef Eder mit der aktuellen Statistik: 42 Prozent der rund 9000 Grünröcke in Salzburg sind Arbeiter, 33 Prozent sind Bauern, 12 Prozent sind Angestellte und lediglich sechs bis acht Prozent sind Unternehmer. Eder: "Das Wichtigste ist, dass die Gemeindejagden bei den Bürgern bleiben und nicht an den jeweils Meistbietenden verpachtet werden. Wer in einer Gemeinde wohnt, soll auch Gelegenheit erhalten, in seiner Heimatgemeinde zu jagen."