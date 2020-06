Weichenstellung bei Rail Cargo

Die Probleme mit der MAV Cargo sowie die Wirtschaftskrise haben der RCA in den Vorjahren massive Verluste beschert. Mit Kooperationen versuchen Regter und sein Kollege Andreas Fuchs, die Kosten zu senken. In Ungarn etwa kooperiert man mit der Staatsbahn MAV bei der Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugen, zugleich kooperiert man laut Regter im IT-Bereich. Nun will man die Zusammenarbeit mit den Ungarn ausweiten: "Wir wollen auch neue Projekte entwickeln im Sinne von neuen Güterterminals." Im Nordosten Ungarns gäbe es aus der Vergangenheit große, ungenutzte Anlagen: "Hier wollen wir Schwung reinbringen." Die Kosten seien überschaubar.

Auch in Italien will die RCA verstärkt punkten und der italienischen Staatsbahn künftig um die Ohren fahren. Zu diesem Zweck wurde soeben eine stärkere Kooperation mit dem Hafen Triest vereinbart: Die Zahl der Rail-Cargo-Züge, die den Hafen verlassen, soll jährlich auf 3000 verdoppelt werden. Den Großteil soll die Tochter Rail Cargo Italia abwickeln. Punkten will man mit der flexiblen Zusammensetzung von Waggons sowie drei neuen Verbindungen nach Budapest, München und Ulm.