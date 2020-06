Weber: Griechenland war nur ein Weckruf

Griechenland sei in der Schuldenproblematik jedoch nur ein "erstes Opfer" bzw. ein " Weckruf" gewesen. Weber hält es für einen der größten Fehler, zu glauben, dass Europa diese Krise selbst lösen kann. Stattdessen hätte Griechenland auf die Problemlösungskompetenz des Internationalen Währungsfonds setzen sollen. "So hätten wir viele Probleme nicht in den Kern der Währungsunion getragen", sagte Weber. "Die Griechen haben 150 Milliarden Euro aus den eigenen Banken abgezogen und in sichere Häfen wie Deutschland gebracht. Das entspricht etwa der Summe der Hilfsmittel aus Kerneuropa. Das ist ein Nullsummenspiel, das kann nicht sein", wettert Weber.