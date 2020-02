Warum Österreichs Stromimporte Ausland steigen

Im Jahr 2000 wurde in Österreich mehr Strom produziert als verbraucht. Die Überschüsse wurden exportiert. Doch seit einigen Jahren sind die Importe deutlich höher als die Exporte. Die Ursache dafür ist die Umstellung auf erneuerbare Energieträger. Während Gaskraftwerke das ganze Jahr über betrieben werden können, gibt es bei den Erneuerbaren deutliche Produktionsschwankungen.

Im Winter oder an bewölkten Tagen ist die Sonneneinstrahlung geringer. Bei niedrigerem Wasserstand liefert die Wasserkraft weniger Energie und an windstillen Tagen ist es nicht weit her mit der Stromproduktion aus Windkraft. Lediglich Biomassekraftwerke produzieren vom Wetter unabhängig.