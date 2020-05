Warum die Lehre ein Imageproblem hat

Großen Reformbedarf bei der heimischen Lehrlingsausbildung sieht IHS-Arbeitsmarktexperte Lorenz Lassnigg. Anders als von Politikern gerne behauptet, sei nämlich die Lehre nicht der Grund für die im EU-Vergleich niedrige Jugendarbeitslosigkeit in Österreich. "Wir vermeiden hohe Arbeitslosenzahlen durch die Arbeitsmarktpolitik", so Lassnigg. Der relativ hohe finanzielle Aufwand für die betriebliche und überbetriebliche Lehrlingsförderung täusche über die Schwachpunkte des Systems hinweg. Der Experte fordert eine Umorientierung der Lehrausbildung in Richtung "Kompetenzentwicklung" und Höherqualifizierung. Derzeit habe man das an die höherbildenden Schulen delegiert.

Kritik gab es am Lehrlingsforum auch am mangelnden Reformwillen der Sozialpartner bei der Etablierung neuer, moderner Lehrberufe und Ausbildungsschienen. "Bei der Weiterentwicklung der Berufsbilder geht null weiter. Aber unser Betrieb konkurriert mit der ganzen Welt. Wenn wir in Zukunft nicht die nötige Qualität im Inland ausbilden, müssen wir woanders produzieren", warnte Bernhard Reisner, Lehrlingsbeauftragter beim Autozulieferer Miba vor Reformstau. Renate Römer von der Wirtschaftskammer musste zugeben: "Im Ausland ist die duale Ausbildung ein Exportschlager, aber im Inland geht nix weiter".