Warum der Ölpreis fällt und fällt ..

Analysten erwarten, dass Öl die nächsten ein bis zwei Jahre auf diesem niedrigen Niveau bleibt. Das Angebot sei weltweit viel zu hoch, die Nachfrage wegen der flauen Konjunktur in vielen Industrieländern und der Abkühlung inschwach. Daran werde sich kurzfristig nichts ändern. Denn die Verbraucher fahren nicht mehr, weil Sprit ein bisserl billiger ist, istTamas Pletsar, Öl-Analyst derErste Group inüberzeugt.

Und die Anbieter fördern weiter. Der Grund dafür liegt Jahre zurück: Als 2008 der Ölpreis in lichte Höhen von fast 150 Dollar je Fass (159 Liter) strebte, begannen Ölkonzerne rund um den Globus das Schwarze Gold auch unter schwierigsten und damit teuersten Bedingungen zu fördern. Ob tief im Meer, unter arktischen Bedingungen oder durch Sprengen von Gestein Schieferöl in den USA – jede Ölquelle wurde angezapft. „Die Investitionen haben die Unternehmen bereits bezahlt, jetzt geht es darum, mit der Förderung die laufenden Kosten zu decken“, erklärt Pletsar, warum die Förderung nicht zurückgenommen wird. Die OPEC, die rund ein Drittel des Welt-Ölangebots liefert, schaute lange zu. Ihr Marktanteil begann 2014 zu fallen, Ende des Jahres hatte das Ölkartell genug. „Die OPEC will mit tiefen Ölpreisen die teure Förderung aus dem Markt kicken“. beschreibt Istvan Zsoldos Zsopi, Chefvolkswirt des ungarischen Ölkonzerns MOL, den aktuellen Konkurrenzkampf am Ölmarkt.