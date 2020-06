Warimpex: Warten auf den Hotel-Verkauf

„Rechnet man wie andere Immobilienunternehmen stille Reserven ein, sind es 32 Prozent“, kontert Jurkowitsch, gesteht aber ein: „Wir überlegen uns, wie man die Quote steigern kann.“ Analysten drängen auf einen großen Hotelverkauf, etwa des Interconti in Warschau. Jurkowitsch ist trotz angespannter Marktlage optimistisch: „Wir werden noch in diesem Monat etwas verkaufen.“

Ob in Polen, Deutschland oder Frankreich, verrät er nicht, das Ziel ist aber klar: „Wir werden den größten Teil der Verkaufserlöse verwenden, um kurzfristige Kreditlinien zurückzuführen.“ Der Aufbau einer Billig-Hotelkette in Osteuropa ist zum Bedauern von Analysten „keine Kernstrategie mehr“. Geld vorausgesetzt, will man lieber in Russland oder Deutschland neue Hotels kaufen.