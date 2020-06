Wirtschaftswachstum: Burgenland dreht das große Rad

Heuer sieht es für Kärnten etwas besser aus, zumal Italiens Industrie aus dem Tal der Tränen komme, erwartet der Bank-Austria-Volkswirt. Mit einem prognostizierten Wachstum von 1,4 Prozent liegt das südliche Bundesland sogar vor Salzburg, das mit einem Prozent den Schluss des Wachstums-Rankings der Bundesländer bildet.

Der große Sprung an die Spitze aber dürfte heuer Oberösterreich gelingen. Das industriestarke Bundesland wird laut Bank-Austria-Prognose heuer 3,1 Prozent wachsen. Denn der Exportmotor brummt heuer wieder. Vor allem die Ausfuhren nach Deutschland und Italien, die beiden wichtigsten Exportmärkte Österreichs, dürften kräftig zulegen. Damit sollte die Konjunktur in ganz Österreich an Dynamik gewinnen.

Die Bank Austria rechnet mit einem Wachstum von zwei Prozent und ist damit optimistischer als die Wirtschaftsforscher von WIFO und IHS (1,7 Prozent). Eskaliert allerdings die Russland-Ukraine-Krise, dann stimmen alle Prognosen nicht.