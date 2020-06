VW-Manager soll Opel flottkriegen

Rieck war bis dato in China als Vizepräsident der VW-Gruppe und dort auch als Skoda-Chef tätig. In China hatte er leichtes Spiel, handelt es sich doch um einen Boommarkt. In Europa hingegen, wo ein Großteil der Opel-Produktion bleibt, ist der Markt hingegen von Sättigung und Überkapazitäten geprägt.

Opel hat daher seine Produktion stark zurückgefahren. Am Stammsitz Rüsselsheim ruht seit Jahresbeginn an Freitagen die Arbeit, die Belegschaft baut Überstunden ab. Im Corsa-Werk Eisenach wird in den Tagschichten nur 33 Stunden, in der Nachtschicht nur 30 Stunden pro Woche gearbeitet.

Der Absatz von Opel ging bis Ende Februar um 20 Prozent zurück. Vor allem in den Euro-Schuldenländern war das Minus deutlich höher. Auch der März läuft nach Branchenmeldungen alles andere als gut.