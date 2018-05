Vorsorgen mit Vorsorge-Wohnungen

Es werden immer mehr neue Vorsorgewohnungen verkauft. Im Jahr 2016 haben allein in Wien 555 solcher Immobilien den Besitzer gewechselt. Heuer werden es laut Prognose des Immobiliendienstleisters EHL in der Bundeshauptstadt mehr als 1000 Wohnungen sein. "Zwei von drei unserer Kunden kaufen Wohnungen für sich selbst", berichtet EHL-Chef Michael Ehlmaier aus der Praxis. "Jeder dritte Kunde will Geld veranlagen."