Vorarlberger Ökonom Fehr erhält US-Auszeichnung

Die weltweit bedeutendste Ökonomen-Vereinigung, die American Economic Association (AEA), hat den aus Österreich stammenden Ökonomen Ernst Fehr zum Ehrenmitglied ernannt. Er ist der erste Österreicher, dem diese Ehrung zuteil wird. Er wird mit der Auszeichnung für sein Lebenswerk geehrt.

Ernst Fehr is the first Swiss scientist to be named foreign honorary member of the American Economic Association. https://t.co/0TO7lehGfR pic.twitter.com/j0MXxjIowr