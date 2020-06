Volkswagen ist 2014 vorsichtig unterwegs

Für den VW-Boss war das abgelaufene Jahr "extrem anspruchsvoll". Und er bleibt "vorsichtig". Denn laut Finanzvorstand Hans Dieter Pötsch ist die Situation in Europa alles andere als einfach, und in den Wachstumsmärkten drohen erneut negative Währungseffekte, insbesondere beim russischen Rubel infolge der Ukraine-Krise. In Russland selbst hat VW 6000 Mitarbeiter, die Mehrzahl in einem Werk in Kaluga.

Nachholbedarf ortet Winterkorn bei SUVs sowie auf dem größten Automarkt USA. "Die Verkaufszahlen werden wieder nach oben gehen." Bis 2018 will er eine Million Fahrzeuge absetzen. 2013 waren es erst 612.000, ein mageres Plus von 2,6 Prozent in einem wieder stark wachsenden Markt.