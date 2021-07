voestalpine kämpft mit den Tücken der Trump-Politik

Indes sind der Eisenbahn-Weichenbereich in den USA und das Roheisen-Werk in Corpus Christi, Texas, von den politischen "Wirren" nicht betroffen. Dazu muss man wissen, dass der Konzern in den USA mit 2500 Mitarbeitern an 47 Standorten 984 Millionen Euro umsetzt. Zuletzt wurde eine Milliarde Euro in das neue Werk in Texas investiert. "Trump hin oder her, wir hätten unsere Investitionen in den USA auf jeden Fall zurückgenommen", sagt der Konzernchef. Es dauere zwei bis drei Jahre bis "neue Dinge laufen".