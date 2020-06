Voest wird zum Autozulieferer

Wir sind kein Stahlkonzern mehr, Gott sei Dank." Ein durchaus bizarrer Satz aus dem Mund von Wolfgang Eder. Der voestalpine-Boss ist aber gleich um Klarstellung bemüht: "Wir sind vielmehr ein Verarbeitungsunternehmen." Nur noch ein Drittel des Voest-Geschäfts entfalle auf das reine Stahl-Segment. Tendenz fallend. Eder glaubt gar, dass es in ein, zwei Jahrzehnten in Westeuropa nicht mehr möglich sein werde, konkurrenzfähig Massenstahl zu produzieren. Grund seien steigende Energie- sowie Rohstoffkosten und legistische Steine, die die Politik den Stahlunternehmen in den Weg lege.

Ein vielversprechender Bereich ist hingegen die Autozuliefersparte, die derzeit rund zehn Prozent des Konzernumsatzes erwirtschaftet. Hier gibt der Konzern kräftig Gas. Insgesamt drei neue Werke werden in China, den USA und Südafrika in den kommenden 20 Monaten aus dem Boden gestampft, ein bestehendes in Rumänien erweitert, sagt Eder. Dafür nehme man 100 Millionen Euro in die Hand. Die dort erzeugten Produkte: Karosserieteile aus einem Spezialstahl, der bei höchsten Härtegraden sehr leicht sei. Nachdem man einen Patentstreit gegen den indischen Konkurrenten Arcelor-Mittal gewonnen habe, sei man auf diesem Bereich Weltmarktführer, sagt Eder.