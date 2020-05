Voest: Wieder Ärger mit "Schienenfreunden"

In Linz will man von dem nichts wissen. "Wir haben die Anzeige bei den Behörden eingebracht und nach wie vor den Kronzeugen-Status", sagte Voest-Sprecher Gerhard Kürner. Der Konzern rechne mit einer Bußgeldbefreiung.



An der Börse ging es mit den Voest-Aktien am Montag steil nach unten. Sie verloren zwischenzeitlich fast sechs Prozent. Dies sei aber in einem deutlich rückläufigen Gesamtmarkt (ATX -2,1 Prozent) passiert, gab Franz Hörl, Analyst der Erste Group, zu bedenken. Außerdem sei am Montag Dividendenabschlag-Tag gewesen, der für 80 Cent der verlorenen rund zwei Euro verantwortlich war. Die rechtliche Tragweite der Kartellgeschichte lasse sich von außen "nicht wirklich gut beurteilen". Raiffeisen-Analyst Klaus Küng sprach von einem "Imageschaden". Sollten sich die Untersuchungen nicht ausweiten und der Voest Milderungsgründe zugestanden werden, rechnet er mit einer Strafe "Plusminus 150 Millionen Euro."



Detail am Rande: Die Voest schlägt sich derzeit mit einem weiteren Kartellverfahren herum. Im Vorjahr wurde sie von der EU-Kommission zu 22 Millionen Euro Strafe wegen Preisabsprachen in sogenannten Spannstahlkartell verurteilt. Der Konzern beteuert seine Unschuld, die Berufung läuft noch.