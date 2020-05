Voest-Appell an Werner Faymann

Am Donnerstag und Freitag kommen die EU-Regierungschefs in Brüssel zusammen, um am Energiegipfel die Weichen für die EU-Klimapolitik bis 2030 zu stellen. Im Vorfeld schickte der voestalpine-Vorstand um Vorsitzenden Wolfgang Eder einen Brief an Bundeskanzler Werner Faymann und forderte ihn darin auf, die Interessen der energie- und emissionsintensiven Industrien zu wahren.

Unter anderem tritt die Voest in dem Schreiben für ein Benchmark-System für CO 2 -Gratiszertifikate ein. Demnach sollen jene zehn Prozent der erzeugenden Unternehmen, "welche die jeweils geringsten Emissionen einer Branche verursachen" eine "100%-ige kostenfreie Zuteilung an Zertifikaten" erhalten. Alle anderen Betriebe sollten die Papiere "entsprechend ihrer Verschmutzungsintensität" zugeteilt bekommen, schreibt der Voest-Vorstand.

Nach eigenen Angaben betreibt die voestalpine das sauberste Stahlwerk Europas: Von 48 Hochöfen in Europa finden sich die fünf Hochöfen in Linz und Donawitz unter den sechs umweltfreundlichsten.

Nach derzeitigem Modus werden Gratiszertifikate anhand der Produktionsdaten der Jahre 2007/08 vergeben – worin die Voest einen Nachteil ortet. Sie habe schließlich die Produktion seither gesteigert.

Konkurrenten mit stagnierendem Output hingegen hätten nicht benötigte Zertifikate über die Jahre mitnehmen und zum Teil weiterverkaufen können. Die Linzer aber hätten tief in die Tasche greifen müssen, wird beklagt. Und die Kosten werden wohl steigen, so die Befürchtung. "Es ist wohl klar, dass auch ein in seiner Branche sehr erfolgreiches Unternehmen unter solchen Belastungen nur schwerlich Zukunftsperspektiven entwickeln kann", schreibt der Voest-Vorstand an Faymann.