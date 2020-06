Wasser für die Deutschen

Interview mit Dr. Alfred Hudler, Vorstand für Marketing, Verkauf und Finanzen bei der Vöslauer Mineralwasser AG, am 07.05.2014 in Wien.

Große Marketingkampagnen können wir uns in Deutschland nicht leisten. Wir haben die Bekanntheit über die Gastronomie in Städten wie Berlin, Hamburg oder München aufgebaut. Das ist ein bisschen wie beim Wasserskifahren: Erst wenn man genügend Druck aufgebaut hat, kommt man in Fahrt. Die Anlaufkosten waren hoch. Jetzt arbeiten wir profitabel.

Interview mit Dr. Alfred Hudler, Vorstand für Marketing, Verkauf und Finanzen bei der Vöslauer Mineralwasser AG, am 07.05.2014 in Wien.

Im österreichischen Handel haben wir einen Marktanteil von 41 Prozent. Die Nummer zwei, Waldquelle, hat 15 Prozent, gefolgt vonRömerquelle mit 13 Prozent. Inhat der Marktführer zehn, die Nummer zwei gerade einmal sechs Prozent und der Rest teilt sich auf viele kleine Anbieter auf. Es gib allein 500 deutsche Mineralwasserquellen. Und natürlich drängen die internationalen Großkonzerne in den Markt. Inhaben sie nicht so stark Fuß gefasst. Die Österreicher sind beim Wasser patriotisch.

Der Markt ist hart umkämpft. Und weltweit fest in den Händen der internationalen Großkonzerne. Ganz oben auf der Liste der größten Verkäufer von abgefülltem Wasser steht das Schweizer Nestlé-Imperium. Zum größten Lebensmittelkonzern der Welt zählen Marken wie Pure Life, S. Pellegrino oder Vittel. In der Oberliga spielt auch ein französischer Joghurt-Riese mit: Danone verkauft abgefülltes Wasser unter den Marken Evian und Volvic.