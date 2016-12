Virus ist schuld am Bienentod

"Das Virus ist identifiziert. Jetzt kann man gezielt an Strategien gegen das Bienensterben arbeiten". Benjamin Lamp von der Veterinärmedizinischen Universität Wien spricht vom Flügeldeformationsvirus, das von der Varroamilbe übertragen wird. Derzeit gibt es noch kein Mittel gegen das Virus, betont Lamp. Aber es ist gelungen, das Erbgut des Virus künstlich herzustellen, was die weitere Forschung deutlich erleichtert.

Das ist wichtig, zumal die Zeit drängt. In den Wintermonaten 2014/2015 starben regional bis zu 50 Prozent aller Bienenvölker. Einige Imker haben damals alle Bienenstöcke verloren, und auch heuer wird es wieder hohe Verluste geben.

Neue Gefahr

Laut einer Studie der Freien Universität Berlin und der Martin–Luther-Universität Halle-Wittenberg gibt es nun eine genetische Variante des Virus, die für Honigbienen noch gefährlicher ist. Diese Variante sei "womöglich schon in weiten Teilen Europas verbreitet", heißt es in einer Aussendung der Martin-Luther-Universität.

Dabei sind Bienen für die Bestäubung von Pflanzen notwendig. In den USA, wo das große Bienensterben schon vor mehr als zehn Jahren begonnen hat, werden Imker dafür bezahlt, während der Blüte der Feldfrüchte Bienenvölker aufzustellen.

Für die intensive Forschung am Virus gibt es einen guten Grund. "Hauptauslöser des Bienensterbens scheint dabei nicht, wie bisher vermutet, der Pestizideinsatz in der modernen Landwirtschaft zu sein", heißt es in der Presseaussendung der Veterinärmedizinischen Universität. "Viele Studien konnten zeigen, dass ein Überleben der Bienenvölker maßgeblich von der Belastung durch Varroamilbe und der durch diese Milben verursachten Infektionen mit dem Flügeldeformationsvirus abhängt."

Pestizide

Unbestritten ist, dass es vor allem durch die falsche Anwendung von Insektiziden aus der Gruppe der Neonicotinoide zu größeren regionalen Ausfällen bei der Bienenpopulation gekommen ist. Unbestritten ist auch, dass ein möglichst geringer und sorgfältiger Einsatz solcher Substanzen den Bienen nützt.

Doch auch Professor Karl Crailsheim, von der Karl-Franzens-Universität in Graz, kommt zu einem ähnlichen Schluss. "Wenn Neonicotinoide richtig angewendet werden, sind sie sicher nicht die Hauptursache für große Bienenverluste."

Seit 30 Jahren beschäftigt sich Crailsheim mit dem Verhalten und der sozialen Ordnung von Bienen. Seit zehn Jahren ist sein Forschungsschwerpunkt die Bienengesundheit. "Jene Imker, die gegen die Varroamilbe schlecht oder gar nicht behandeln, haben immer die größten Schäden ", lautet eine Erkenntnis seiner bisherigen Forschung. Die Qualität der Arbeit der Imker ist also auch ein wichtiger Faktor. Zumal die derzeit vorhandenen chemischen Mittel gegen die Milbe auch für die Bienen gefährlich und daher sehr heikel in der Anwendung sind.

Neben einer unsachgemäßen Bienenhaltung und Spritzmittel sind auch Monokulturen mit ihrer begrenzten Blühzeit der Bienenpopulation abträglich. Zumal Mais keine hochwertigen Pollen produziert. Die Schäden durch die Varroamilbe sind eigentlich ein vom Menschen verursachtes Problem. Die Milbe wurde aus Asien eingeschleppt und ist für die dortigen Bienen weit weniger gefährlich, als für die europäischen Bienen.

Natürlicher Tod

Das Wunschziel der Umweltorganisationen, für ein völliges Ende des Bienensterbens zu sorgen, wird allerdings niemals erreicht werden. "Zwischen fünf und zehn Prozent der österreichweiten Bienenpopulation werden auch bei guter Haltung den Winter nicht überleben, schätzt Crailsheim. "Nur was über fünf bis zehn Prozent hinausgeht, ist verstärkte Wintersterblichkeit."