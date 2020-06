Villen-Deal bringt Banker 14 Millionen Euro

Der scheidende Österreich-Chef der Deutschen Bank, Bernhard Ramsauer, hat laut Gewinn bei einem Villenverkauf in Wien-Döbling 14 Millionen Euro verdient. Ramsauer erwarb die Villa in der Himmelstraße mit über 1000 Quadratmeter Wohnfläche 2013 um 9,6 Mio. Euro von seinem Arbeitgeber und verkaufte sie nur zwei Monate später zum „Liebhaberpreis“ von 23,8 Mio. Euro an einen russischen Öl-Manager.

Ramsauer betonte, dass er jederzeit die Möglichkeit hatte, die von ihm genutzte Villa zum aktuellen Verkehrswert zu kaufen. Weiters habe diese Option auch beinhaltet, das Anwesen teurer weiterzuverkaufen. "Ich hatte Glück. Der Markt für solche Immobilien hat mittlerweile vollkommen gedreht und dieser Preis wäre heute vermutlich nicht mehr erzielbar", wird Ramsauer im Magazin zitiert.