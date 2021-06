Eine Messe nur für den Wein

Eine der weltweit wichtigsten Weinmessen ist die ProWein in Düsseldorf. Im März trafen sich dort 4830 Aussteller aus 47 Ländern. Natürlich waren in Düsseldorf auch die österreichischen Winzer in einer eigenen Halle vertreten.

Wegen der steigenden Exportorientierung der heimischen Weinwirtschaft erfreuen sich derartige Veranstaltungen wie ProWein oder VieVinum einer wachsenden Beliebtheit.

Es muss aber nicht unbedingt ein großes Event sein. In Österreich gibt es neben der VieVinum ein breites Spektrum an Wein-Veranstaltungen, die anders als die Weinmesse in der Wiener Hofburg vor allem für die jeweilige Region von Bedeutung sind.

Diverse Weinbaugebiete präsentieren ihr Sortiment entweder in der jeweiligen Anbauregion oder auch in größeren Städten wie Linz oder Wien. Ob Linzer Weinfrühling (11. April 2014), Kamptaler Weinfrühling (26. und 27. April 2014) oder die Tour de Vin der Wachauer Traditionsweingüter (3. und 4. Mai 2014) – es gibt in ganz Österreich ein breites Angebot an Veranstaltungen.