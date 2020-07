Viel Wind um Wind

Alle reden von erneuerbarer Energie, aber ein Windrad vor der eigenen Haustüre – das wollen die wenigsten. Aktuelles Beispiel: das Waldviertel. Dort mehren sich jetzt wieder Proteste gegen geplante Windparks. Und das, obwohl sich Österreich für die kommenden Jahrzehnte ehrgeizige Klimaziele gesetzt hat. Bis 2030 sollen 100 Prozent des Strombedarfs aus erneuerbaren Energieträgern gedeckt werden. Bis 2040 soll dann der gesamte Energiebedarf klimaneutral sein. Die Windkraft ist bei diesen Zielen wesentlicher Player: Sie deckt aktuell elf Prozent des Strombedarfs in Österreich.

Im Waldviertel melden sich jetzt Bürgerinitiativen zu Wort, die gegen Windkraftanlagen protestieren. Gesundheitsschädigungen, Vogel- und Fledermaussterben, Verschandelungen des Ortsbilds oder gefällte Bäume sind Inhalt der Kritik. Im Waldviertel richtet sich der aktuelle Protest in erster Linie gegen die Höhe der neuen Windkraftanlagen.

Neue Windradgeneration

Der geplante Windpark Wild etwa, der sich über die Bezirke Horn, Waidhofen und Zwettl erstreckt, ist aktuell in Genehmigung. Hier ist die Höhe der Anlagen ebenso ein Thema wie bei zwei weiteren Windparks, nämlich jenem in Japons (Bezirk Horn) und jenem in Sallingberg (Bezirk Zwettl). Hier sind die Anlagen bereits genehmigt. Da sich die Fördervergaben allerdings hinziehen, hat sich seit Beginn der Verfahren in puncto Technik der Windräder viel getan – die neue Windradgeneration ist leistungsstärker, aber auch höher. In Sallingberg etwa wurden ursprünglich sechs Windkraftanlagen mit einer Höhe von 202 Metern genehmigt, die 11.700 Haushalte mit Strom versorgen sollen.