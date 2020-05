Lizenz für Lotterien abgesegnet

Mit dem Urteil des Verfassungsgerichtshof (VfGH) ist die Vergabe der Lotteriekonzession an die Österreichischen Lotterien de facto rechtskräftig. Zumindest in Österreich können die drei leer ausgegangenen Bewerber jetzt nichts mehr tun, meinten Rechtsexperten am Mittwoch zur APA. Wenngleich sich formell noch der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) mit der Causa befassen muss, denn zwei von drei Beschwerdeführern haben beim VfGH beantragt, das Verfahren abzutreten, sollte er selbst keine Bedenken hegen.

Der Verwaltungsgerichtshof hat jedoch nur zu entscheiden, ob die Beschwerdeführer in ihrem "sonstigen Recht" verletzt wurden, wie es in dem Urteil heißt. Gemeint sind damit einfache Verfahrensfehler. Für etwaige grobe rechtliche Schnitzer war hingegen der Verfassungsgerichtshof zuständig, der keine Bedenken hat.

Der Online-Wettkonzern bet-at-home, einer der Beschwerdeführer, möchte nun jedenfalls einen Schlussstrich unter das Kapitel Lotterielizenz ziehen. "Wir nehmen das Urteil zur Kenntnis", sagte ein Sprecher am Mittwoch auf APA-Anfrage. Es noch auf EU-Ebene zu versuchen, sei nicht geplant.

In Brüssel hat es schon voriges Jahr der ebenfalls leer ausgegangene SMS-Spielanbieter Lottelo probiert. Das Unternehmen, das mit seinem Spiel in Österreich nur wenige Wochen im Jahr 2010 am Markt war, hat vergangenen Herbst Beschwerden bei der EU-Kommission wegen verbotener Beihilfen eingebracht.

Das Thema Glücksspiel beschäftigt seit Jahren nicht nur die österreichischen Gerichte, sondern auch Juristen auf EU-Ebene. Grund ist das im Gefolge eines EuGH-Urteils novellierte Glücksspielgesetz (GSpG), das private Anbieter sowie auch zahlreiche Juristen für EU-rechtswidrig halten.