Verregneter Sommerstart an Europas Börsen

Nur fünf Branchen im Dow-Jones-Euro-Stoxx-Index wiesen im Juni eine positive Entwicklung auf, von denen vier aber nicht einmal über ein Plus von einem Viertel-Prozentpunkt hinauskamen. "Zum Trost hielten sich aber auch auf der Verliererseite die Verluste in Grenzen", sagt Harald Schoder, Aktienexperte in der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.